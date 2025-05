Technogym Alessandri scommette sull’acqua | patto del benessere con Filette

Technogym Alessandri punta sull'acqua, un elemento fondamentale per il benessere. In partnership con Filette, l'azienda scommette su un trend in crescita: le acque minerali d'alta gamma, ormai protagoniste nei ristoranti e hotel di lusso. Questo connubio non solo promuove uno stile di vita sano, ma reinventa anche l'esperienza gastronomica. Scoprire come l'acqua può diventare il nuovo must-have del wellness è un viaggio affascinante!

Cesena, 30 maggio 2025 – Da qualche anno, ormai, il mercato delle acque minerali si è ammantato di un appeal inedito: non parliamo, ovviamente, dell’acqua in bottiglia che noi, comuni mortali, mettiamo nel carrello della spesa, ma delle acque minerali d’alta gamma, disponibili esclusivamente nei menu dei ristoranti stellati o negli hotel e resort di lusso. Appartiene a questa categoria Acqua Filette, marchio storico italiano su cui ha appena investito Wellness Holding, la società della famiglia Alessandri guidata da Nerio, patron di Technogym. La notizia dell’operazione, trapelata sulla stampa nei giorni scorsi, è stata poi confermata dallo stesso Alessandri sui propri canali social. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Technogym, Alessandri scommette sull’acqua: patto del benessere con Filette

