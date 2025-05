Taylor Swift ri-acquisisce i suoi album dopo sei anni

È ufficiale: la guerra dei diritti è finita! Taylor Swift ha riacquisito i suoi album originali, segnando un trionfo per gli artisti che lottano per il controllo sulle proprie opere. Questo evento non è solo una vittoria personale, ma rappresenta un trend crescente nel mondo della musica, dove sempre più artisti rivendicano la proprietà delle proprie creazioni. Un messaggio forte e chiaro: la libertà artistica è un diritto fondamentale!

War is over: dopo sei anni Taylor Swift è di nuovo in possesso dei suoi album. Dopo che la sua ex etichetta li aveva venduti nel 2019, la cantante aveva deciso di reincidere gli album, annunciandoli come “Taylor’s Version “, ma ora è riuscita a riprendere possesso degli originali. Aveva infatti riacquistato i diritti sulle registrazioni master dei suoi primi sei album, avendo finalmente il controllo sui suoi album per la prima volta. Sui social ha annunciato ai suoi fan la notizia. “Avevo quasi smesso di credere che potesse accadere, dopo 20 anni in cui la carota mi veniva mostrata e poi strappata via. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Taylor Swift ri-acquisisce i suoi album dopo sei anni

