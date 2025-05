Taylor Swift ottiene i diritti del suo intero catalogo venduto anni fa a Scooter Braun

Taylor Swift scrive un nuovo capitolo della sua storia musicale: ha riacquistato i diritti del suo intero catalogo, dopo anni di battaglie legali e polemiche. Questo traguardo non solo rappresenta una vittoria personale, ma segna anche un cambiamento nel panorama dell'industria musicale, dove gli artisti rivendicano sempre più il controllo sulle proprie opere. Un esempio che potrebbe ispirare una generazione di musicisti a lottare per la propria libertà creativa!

La star della musica Taylor Swift è ritornata in possesso di tutte le canzoni che ha scritto durante la sua carriera, condividendo l'emozionante annuncio online. Taylor Swift è riuscita a rientrare in possesso dei diritti dei suoi album, dopo la polemica legata alla vendita del suo catalogo compiuta da Big Machine Label Group avvenuta sei anni fa, quando Scooter Braun e la sua Ithaca Holdings avevano pre4so il controllo dei brani. La star della musica, per mantenere il controllo del proprio lavoro, aveva deciso di registrare nuovamente tutti i suoi album. L'annuncio della star della musica Sul suo sito ufficiale, Taylor Swift ha dichiarato: "Sto cercando di mettere in ordine i miei pensieri dando forma a qualcosa di coerente, ma in questo momento nella mia . 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Taylor Swift ottiene i diritti del suo intero catalogo, venduto anni fa a Scooter Braun

