Tarquinia un’estate all’insegna della lettura con Librando

Tarquinia si prepara a vivere un'estate all'insegna della cultura con “Librando”, una rassegna che promette di incantare appassionati e curiosi. Da giugno, la biblioteca “Vincenzo Cardarella” e la Cittadella di Semi di Pace ospiteranno eventi imperdibili, dove gli autori racconteranno storie e emozioni. In un’epoca in cui la lettura sta vivendo una nuova rinascita, non perderti l'opportunità di scoprire talenti letterari e ampliare

Tarquinia, 30 maggio 2025 – Tarquinia prosegue la sua esplorazione del mondo dei libri e degli autori con la rassegna “Librando” che si inaugura a giugno con i primi quattro incontri in programma a giugno tra la biblioteca comunale “Vincenzo Cardarella” (via Umberto I, 34) e la Cittadella di Semi di Pace (località Vigna del Piano snc). Il ciclo si aprirà il 3 giugno, alle 18, alla Cittadella, con la presentazione del libro Materiali Resistenti (Edizioni Piemme 2025) dei giornalisti Marianna Aprile e Luca Telese, che dialogheranno con la giornalista Chiara Rinaldini. L’ 8 giugno, alle 18, presso la biblioteca comunale “Vincenzo Cardarelli”, si terrà l’incontro con dedicato al romanzo L’odore della salvezza (Morinelli Editore, 2025) di Evelina Proli con cui converserà il praticante giornalista Raffaele Di Gaetani. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

