Targhetta incontentabile | Felice del bronzo ma l’esercizio… Casali | Punto esclamativo sul lavoro

Una giornata storica per l'Italia agli Europei di ginnastica artistica! Con le medaglie di bronzo conquistate da Lorenzo Minh Casali e Gabriele Targhetta, i giovani atleti dimostrano che il talento e la dedizione italiani brillano più che mai. In un periodo in cui lo sport sta vivendo una rinascita, queste vittorie non solo riempiono di orgoglio, ma ci ricordano che ogni traguardo è frutto di duro lavoro e passione. Chi sarà il prossimo campione?

Giornata da ricordare per l'Italia agli Europei di ginnastica artistica, condita dalle belle medaglie di bronzo conquistate da Lorenzo Minh Casali e Gabriele Targhetta tra corpo libero e cavallo con maniglie sulla pedana di Lipsia (Germania). Il 22enne marchigiano e il 19enne brianzolo hanno così rimpinguato il bottino tricolore in questa rassegna continentale, dopo due ori (squadra femminile e concorso generale individuale con Manila Esposito) e due bronzi (squadra maschile e gara a coppie miste). I due protagonisti hanno parlato attraverso i canali federali insieme al DT Giuseppe Cocciaro. LORENZO MINH CASALI: " Il mio esercizio non è stato il massimo, ma è bastato per arrivare sul gradino più basso del podio.

L'Italia brilla ancora ai Campionati Europei di Ginnastica Artistica 2025, conquistando una straordinaria medaglia di bronzo nella gara a squadre.

