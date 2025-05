Tappone deludente al Giro d’Italia | vince Prodhomme Del Toro amministra Pellizzari cade nel finale

Il tappone del Giro d’Italia 2025 si è rivelato una delusione per gli appassionati. Solo emozioni fugaci negli ultimi chilometri, con Nicolas Prodhomme che conquista la vittoria mentre Pellizzari cade nel finale. Questo episodio mette in luce le sfide dello sport moderno, dove la strategia prevale spesso sull’azione. In un momento in cui gli eventi sportivi cercano il coinvolgimento del pubblico, ci chiediamo: cosa serve per risvegliare l'emozione?

Tanto rumore per nulla in una delle tappe più attese del Giro d’Italia 2025. Pochissime emozioni nella diciannovesima frazione da Biella a Champoluc, con gli uomini di classifica che si danno battaglia solo negli ultimi sei chilometri e con il francese Nicolas Prodhomme (Decathlon AG2R La Mondiale Team) che sfrutta l’occasione e trionfa dopo essere andato in fuga già dalla prima salita di questa mattina. Si tratta della prima vittoria in un grande giro per il 28enne transalpino. Gli uomini di classifica si fanno vedere solamente a sette chilometri dalla fine con lo scatto di Richard Carapaz (EF Education – EasyPost) che si porta dietro un ottimo Isaac Del Toro (UAE Team Emirates – XRG), che poi vince la volata per il secondo posto. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Tappone deludente al Giro d’Italia: vince Prodhomme, Del Toro amministra, Pellizzari cade nel finale

LIVE Giro d'Italia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: tappone appenninico, c'è il Sassotetto

Benvenuti alla DIRETTA LIVE dell'ottava tappa del Giro d'Italia 2025! Oggi affrontiamo un emozionante tappone appenninico che si snoda per 197 km da Giulianova a Castelraimondo.

LIVE Giro d'Italia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: tavola apparecchiata per una vittoria di Del Toro?

Carapaz e Del Toro hanno guadagnato 20" sul gruppetto

