Tangenti l' ex Direttore di Aipo Meuccio Berselli patteggia due anni

Meuccio Berselli, ex direttore di Aipo, ha patteggiato due anni per corruzione e peculato, segnando un capitolo controverso nell'ambito delle tangenti che affliggono l'assegnazione di appalti pubblici. Questo caso solleva interrogativi sulle pratiche di trasparenza nel settore pubblico, un tema sempre più centrale in Italia. La società chiede risposte e cambiamenti: è ora di trasformare la corruzione in opportunità di rinnovamento!

Ha patteggiato due anni e ottenuto la sospensione della pena Meuccio Berselli, l'ex direttore di Aipo, accusato dalla Procura di Parma di corruzione e peculato nell'ambito dell'inchiesta sulle tangenti per l'assegnazione di appalti da parte l'Agenzia interregionale per il Po. Meucci ha risarcito. 🔗 Leggi su Modenatoday.it © Modenatoday.it - Tangenti, l'ex Direttore di Aipo Meuccio Berselli patteggia due anni

Tangenti all'Aipo: l'ex direttore Meuccio Berselli patteggia due anni

Ex direttore di Aipo, Meuccio Berselli, ha patteggiato due anni di reclusione (pena sospesa) nell'ambito dell'inchiesta sulle tangenti per l'assegnazione di appalti, coinvolgendo corruzione e peculato.