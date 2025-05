Tamponamento fatale sull’Autostrada del Brennero | morti due operai di 19 e 20 anni ferite due persone

Tragedia sull'Autostrada del Brennero: due giovani operai, di soli 19 e 20 anni, hanno perso la vita in un drammatico tamponamento. Questo triste evento ci ricorda l’importanza della sicurezza stradale, specialmente in un contesto di aumento del traffico e velocità . La vita è fragile e ogni viaggio va affrontato con la massima attenzione. Riflessioni necessarie per non dimenticare il valore della vita e delle precauzioni.

Due operai di 19 e 20 anni sono morti in Alto-Adige dopo un violento tamponamento sull'Autostrada del Brennero: l'incidente, accaduto vicino al casello autostradale di Chiusa, avrebbe causato anche due feriti, di cui uno in grave. 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Tamponamento fatale sull’Autostrada del Brennero: morti due operai di 19 e 20 anni, ferite due persone

