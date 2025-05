Talento visione e identità | i giovani stilisti vincitori del CNMI Fashion Trust raccontano la moda che verrà

Nella splendida cornice di Villa Necchi Campiglio, i giovani stilisti vincitori del CNMI Fashion Trust hanno svelato la loro visione per la moda del futuro. Questo evento segna non solo il riconoscimento di talenti emergenti, ma anche un cambiamento epocale nel settore, dove creatività e sostenibilità si intrecciano. Scopri come l'innovazione sta ridisegnando il panorama della moda italiana, rendendolo più fresco e consapevole!

In una Villa Necchi Campiglio illuminata a festa, simbolo dell’eleganza milanese, si è celebrato ieri sera, giovedì 29 maggio, il futuro della moda italiana. Il CNMI Fashion Trust, l’iniziativa no-profit della Camera Nazionale della Moda Italiana dedicata ai talenti emergenti, ha annunciato i quattro vincitori della sua quinta edizione dei Grant: ad aggiudicarsi il prezioso supporto sono stati Institution, Francesco Murano, Lessico Familiare e, in via straordinaria, anche Moja Rowa. Per loro, non solo un contributo economico di 50.000 euro ciascuno, ma anche l’accesso a un percorso di business mentoring e one-to-one tutoring offerto dal prestigioso network del Trust, a partire da giugno 2025. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Talento, visione e identità: i giovani stilisti vincitori del CNMI Fashion Trust raccontano la moda che verrà

