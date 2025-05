Talamasca di Anne Rice | mese di uscita e prime immagini svelate

È ufficiale: "Anne Rice’s The Talamasca" debutterà a breve! Le prime immagini promozionali sono state svelate e l'attesa cresce. Questa serie si colloca nell'affascinante Immortal Universe, un mondo narrativo che sta conquistando appassionati di horror e fantasy. Scopriremo le origini della misteriosa confraternita, pronta a svelare segreti che affondano nel soprannaturale. Non perdere l'occasione di immergerti in questa nuova avventura!

annuncio ufficiale e data di uscita di anne rice's the talamasca. Le prime immagini promozionali e la data di debutto sono state confermate per la nuova serie televisiva prodotta da AMC, ispirata all'universo narrativo di Anne Rice. La produzione si inserisce nel contesto della cosiddetta Immortal Universe, che comprende già titoli come Interview with the Vampire e Mayfair Witches. La serie, intitolata Anne Rice's the Talamasca, sarà disponibile a partire dal prossimo ottobre, annunciato durante il ATX TV Festival di Austin, Texas. le anticipazioni sulla serie tv. La produzione ha rivelato che l' arrivo sul piccolo schermo avverrà in modo simultaneo su AMC e su AMC+.