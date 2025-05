Takehiro hira e tim roth in un intenso confronto nel thriller samurai con punteggio rt del 78%

Scopri "Tornado", il thriller samurai che promette di tenerti col fiato sospeso! Ambientato nelle aspre campagne britanniche degli anni '90, il film presenta un’intensa sfida tra Takehiro Hira e Tim Roth. La protagonista, Tornado, si trova intrappolata in una spirale di conflitti e segreti. In un’epoca in cui la lotta per la libertà si intreccia con il passato, ogni scena è un invito a riflettere su coraggio e determinazione. Non perderti questo capol

descrizione della trama e ambientazione di Tornado. Ambientato nelle remote e aspre campagne della Gran Bretagna degli anni 1790, il film Tornado presenta un contesto storico caratterizzato da ambientazioni rurali e paesaggi selvaggi. La narrazione si concentra su una figura femminile chiamata Tornado, coinvolta in una situazione estremamente pericolosa che mette a dura prova la sua capacità di sopravvivenza. La protagonista si trova coinvolta in un’epica fuga dopo aver approfittato di un’opportunità legata a un colpo messo a segno da una gang criminale. la trama principale. Durante un viaggio con uno spettacolo di burattini itinerante, Tornado e suo padre incappano in una banda di malviventi guidata da Sugarman, interpretato da Tim Roth, e dal suo ambizioso figlio Little Sugar (Jack Lowden). 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Takehiro hira e tim roth in un intenso confronto nel thriller samurai con punteggio rt del 78%

