Tajani | quella russa è ormai un’economia di guerra

Antonio Tajani lancia un allerta: la Russia si sta configurando come un'economia di guerra, con conseguenze che vanno ben oltre i confini ucraini. La strategia di Putin, secondo il Vicepresidente della Commissione Europea, è chiara e inquietante. In questo contesto, le dinamiche globali si complicano, facendo eco a un trend preoccupante: il militarismo sta diventando parte integrante del panorama economico mondiale. Quale sarà il futuro dell'Europa in un scenario così incerto?

“Sono un pragmatico”. Così, in una intervista a L’Eco di Bergamo, si definisce Antonio Tajani “Sull’Ucraina non credo Putin voglia concludere la guerra in tempi rapidi. I suoi soldati, un milione, guadagnano più del doppio di un operaio e quella russa è ormai un’economia di guerra. Per tornare indietro ci vuole tempo: ma bisognerà capire. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Tajani: “quella russa è ormai un’economia di guerra”

Dazi: Tajani, “Una guerra commerciale non conviene a nessuno”

SULMONA – “Una guerra commerciale non conviene a nessuno”, ha affermato il vice presidente del consiglio e ministro degli Affari Esteri, Tajani, sottolineando l'importanza di una gestione strategica dei dazi con gli Stati Uniti.

Cerca Video su questo argomento: Tajani Russa Ormai Economia Cerca Video Caricamento del Video...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Giorgetti: «Sui dazi ragionevole una soluzione sul modello inglese». Tajani: «Rafforzeremo l’export su nuovi mercati»; Tajani “Putin non ha intenzione di finire la guerra a breve”. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Tajani “Putin non ha intenzione di finire la guerra a breve”

Riporta lagazzettadelmezzogiorno.it: Così, in una intervista a L’Eco di Bergamo, si definisce Antonio Tajani, che riassume il proprio punto ... guadagnano più del doppio di un operaio e quella russa è ormai un’economia di guerra. Per ...

Giorgetti: «Allineati sul golden power». Tajani chiede prudenza sulla Russia

Secondo ilmessaggero.it: Torna sotto i riflettori del governo l’Ops di Unicredit su Banco Bpm. Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti tiene il punto sul golden power e assicura: «Andremo ...

Tajani: «La guerra tra Russia e Ucraina non finirà a breve, ecco perché. I dazi? Piena fiducia nella Ue»

Lo riporta msn.com: Il ministro degli Esteri: «Putin? L'economia russa oggi si regge moltissimo sull'industria bellica. Sui dazi si tratta con gli Usa: la retorica anti europeista non mi convince. Israele? Difendo l'oper ...