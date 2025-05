Tajani Putin non ha intenzione di finire la guerra a breve

Antonio Tajani, vicepremier e ministro degli Esteri, si mostra realistico riguardo alla guerra in Ucraina, affermando che Putin non ha intenzione di porre fine al conflitto a breve. In un momento storico in cui la diplomazia sta lottando contro le sfide globali, la sua pragmatica visione sottolinea l'importanza di un impegno costante. La geopolitica è in movimento, e ogni decisione può avere ripercussioni ben oltre i confini nazionali. Rimanete sintonizzati!

BERGAMO (ITALPRESS) – “Sono un pragmatico”. Così, in una intervista a L’Eco di Bergamo, si definisce Antonio Tajani, che riassume il proprio punto di vista nella triangolazione fra l’essere vice premier, ministro degli Esteri e leader di Forza Italia. In merito a Gaza, “stiamo facendo tutto il possibile sul lato diplomatico, e non è facile – spiega -. A livello umanitario abbiamo portato in Italia oltre 700 palestinesi della Striscia con difficoltà inimmaginabili. Come ha detto la ministra di Stato degli Esteri dell’Autorità nazionale palestinese, pochi hanno fatto come noi. Oggi (ieri per chi legge) ho visitato un bambino di Gaza ricoverato all’Ospedale di Bergamo che ha insistito per regalarmi un Tricolore disegnato da lui in segno di riconoscenza, con la scritta ‘Grazie Italià . 🔗 Leggi su Unlimitednews.it © Unlimitednews.it - Tajani “Putin non ha intenzione di finire la guerra a breve”

