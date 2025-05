Taglia alberi che non deve toccare e modifica le sponde del torrente | denunciato

Un imprenditore nei guai per un’operazione "verde" andata storta. I carabinieri forestali di Gualdo Tadino hanno denunciato un titolare di ditta boschiva per aver tagliato alberi protetti e modificato le sponde di un torrente senza autorizzazione. Questo episodio evidenzia un fenomeno crescente: la necessità di proteggere il nostro patrimonio naturale da interventi scorretti. La salvaguardia dell'ambiente è una responsabilità di tutti, non solo degli addetti ai lavori!

Cambia le sponde e taglia dove non deve. I carabinieri forestali di Gualdo Tadino hanno denunciato il titolare di una ditta boschiva per i reati di esecuzione di opere senza permesso e modificazione dello stato dei luoghi nella proprietà pubblica.

