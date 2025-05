Taco cosa significa l' acronimo così perfetto da far imbestialire Donald Trump

Il termine TACO, coniato da un giornalista del Financial Times, ha scatenato il caos sui mercati e la furia di Donald Trump. Ma cosa si nasconde dietro questo acronimo perfetto? Rappresenta una nuova tendenza economica che sta ridefinendo il panorama globale. In un'epoca in cui le parole possono influenzare le decisioni finanziarie, TACO diventa simbolo di un cambio di rotta. Scopri come questa sigla ha catturato l'attenzione di tutti!

La sigla coniata da un giornalista del Financial Times è diventata virale sui mercati. E ha mandato il presidente su tutte le furie. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - “Taco”, cosa significa l'acronimo così perfetto da far imbestialire Donald Trump

Dazi, giornalista a Trump: "Cosa pensa dell'acronimo TACO?", tycoon risponde irritato: "Non dirlo mai più, è una domanda cattiva" - VIDEO

Scopri cosa pensa Donald Trump del termine "TACO" (Trump Always Chickens Out), un'acronimo che gli analisti hanno coniato per descrivere la sua strategia sui dazi.

Scrive money.it: Donald Trump si è infuriato quando una giornalista gli ha chiesto cosa pensasse del soprannome Taco a lui affibbiatoli in ambienti finanziari: cosa significa e perché al presidente non piace.

