Synapses Festival | le Visionarie connessioni per i 25 anni di Laba

Il Synapses Festival celebra i 25 anni di Laba, un viaggio tra arte e innovazione che ha trasformato le idee in realtà. Tra pixel e pigmenti, il festival diventa un palcoscenico per le visionarie connessioni del futuro. In un’epoca in cui l'arte digitale sta riscrivendo le regole, Laba ci invita a esplorare l'impossibile. Un’occasione imperdibile per chiunque voglia vivere il presente guardando oltre l’orizzonte!

Siamo nati tra pixel e pigmenti, davanti a un nuovo millennio tutto da inventare. Avevamo tele bianche e sogni digitali, oggi abbiamo scenari inaspettati e orizzonti inesplorati. Siamo visionari, cioè rendiamo visibile l'impossibile. Lo facciamo ora, perché il domani è di chi lo anticipa". È. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it © Bresciatoday.it - Synapses Festival: le "Visionarie connessioni" per i 25 anni di Laba

