Sydney Sweeney lancia la saponetta fatta con l' acqua in cui ha fatto il bagno

Sydney Sweeney alza il sipario su un'idea audace: una saponetta realizzata con l'acqua del suo bagno! In un'epoca in cui il confine tra celebrità e consumatori si fa sempre più labile, i fan non possono resistere a questa proposta provocatoria. Tra tendenze eccentriche come la candela di Gwyneth Paltrow, ci si chiede: quanto è disposta a spingersi la cultura pop per attrarre l'attenzione? Sarà solo marketing o c'è di più?

I fan che hanno espresso il desiderio di potersi lavare nell'acqua in cui la star di Euphoria ha fatto il bagno adesso saranno accontentati. Sensuale più che mai, ma chissà quanti fan si "fideranno" di Sydney Sweeney al punto da comprare la saponetta fatta con l'acqua in cui l'attrice ha fatto il bagno? Dopo la candela al profumo di vagina di Gwyneth Paltrow ci mancava anche la saponetta con l'acqua del bagno della star di Euphoria, che non sembra infastidita dall'essere diventata una delle star più sessualizzate di Hollywood, anzi, ha deciso di monetizzare questo trend. E così, i fan che hanno espresso il desiderio di potersi lavare nell'acqua del suo stesso bagno saranno accontentati.

Da oggi puoi comprare il sapone ricavato dall’acqua del bagno di Sydney Sweeney

Oggi il mondo del beauty si arricchisce di un'idea straordinaria: il sapone ricavato dall'acqua del bagno di Sydney Sweeney.

Sydney Sweeney lancia il sapone “Bathwater Bliss” con l’acqua del suo bagno

Sydney Sweeney lancia la saponetta fatta con l'acqua in cui ha fatto il bagno

Sydney Sweeney lancia una saponetta realizzata con l’acqua del suo bagno: ecco tutti i dettagli

