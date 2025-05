Svolta societaria L’annuncio di Paolo Berlusconi | Monza cerchiamo acquirenti

La notizia della vendita del Monza segna una nuova era nel calcio italiano. Paolo Berlusconi rompe il silenzio e conferma ciò che molti sospettavano: la famiglia Berlusconi si prepara a cedere il club. In un momento in cui il football è sempre più influenzato da investimenti stranieri, chi avrà il coraggio di raccogliere questa sfida? La questione non è solo economica, ma anche un pezzo di storia calcistica da custodire e valorizzare.

Nonostante fosse cosa risaputa da mesi, solo ieri è arrivata la diretta conferma. Fininvest vuole vendere il Monza. A ribadirlo ufficialmente è Paolo Berlusconi, presidente onorario della società brianzola: "Con la morte di mio fratello Silvio che era il centro di questo progetto e dopo aver speso veramente tanti soldi per un sogno oggi la famiglia direi giustamente, cerca un gruppo affidabile e che possa garantire un futuro a cui passare il club". Aumenta dunque la curiosità su chi rivelerà la proprietà biancorossa. Nelle ultime ore si sono rincorse voci di una cessione imminente del club ad un meglio non specificato fondo americano (non si tratterebbe né di Gamco, né del fondo a cui è legato l’ex dirigente della Roma, Mauro Baldissoni). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Svolta societaria. L’annuncio di Paolo Berlusconi: "Monza, cerchiamo acquirenti»

Durante il Memorial Claudio Lippi, Paolo Berlusconi ha commentato l’attuale stato del Milan, sottolineando come “il nostro Milan era un’altra cosa” e analizzando i cambiamenti avvenuti rispetto alla gestione di Silvio Berlusconi.

