Svolta nell’inchiesta su Manuela Murgia morta 30 anni fa | indagato l’ex fidanzato

Svolta clamorosa nell’inchiesta sulla tragica morte di Manuela Murgia, avvenuta 30 anni fa. Ora l’ex fidanzato, Enrico Astero, è sotto indagine, grazie a nuove evidenze che gettano luce su un caso rimasto irrisolto e che riaccende i riflettori sulle violenze giovanili. In un'epoca in cui il diritto alla giustizia si fa sempre più sentire, è fondamentale non dimenticare e pretendere verità. La memoria non va mai in archivio.

Svolta nelle indagini sulla morte di Manuela Murgia morta a 16 anni nel febbraio del 1995: indagato l'ex fidanzato, oggi 54enne, Enrico Astero. Il caso era stato riaperto dopo che una perizia di parte aveva evidenziato la possibilità che la giovane fosse stata violentata e poi investita da un'auto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

