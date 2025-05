Svolta nel giallo di Manuela Murgia la 16enne trovata morta 30 anni fa | indagato l’ex fidanzato

Un colpo di scena riaccende l'attenzione su un caso che ha segnato la storia di Cagliari: la morte di Manuela Murgia, avvolta nel mistero per tre decenni, ora torna a far discutere. L'ex fidanzato è sotto indagine per omicidio volontario, sollevando interrogativi su verità mai chiarite. Questo drammatico aggiornamento non è solo una pagina di cronaca, ma un riflesso di quanto sia cruciale continuare a cercare giustizia. La storia non è fin

C'è una svolta nell’ inchiesta sulla morte di Manuela Murgia, la ragazza cagliaritana di 16 anni trovata senza vita nel canyon della necropoli di Tuvixeddu il 5 febbraio di 30 anni fa. L’allora fidanzato, Enrico Astero, oggi 54enne, è indagato con l’accusa è di omicidio volontario. Allora il decesso era stato archiviato dalla Procura come suicidio, ma i familiari della ragazza non hanno. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Svolta nel giallo di Manuela Murgia, la 16enne trovata morta 30 anni fa: indagato l’ex fidanzato

Condannato per omicidio, viene assolto dopo 38 anni in un carcere di massima sicurezza: “La svolta grazie al Dna”

Dopo 38 anni di detenzione nel carcere di massima sicurezza, Peter Sullivan è finalmente stato assolto dall’accusa di omicidio grazie a prove DNA.

