Svolta storica per i risparmiatori italiani! Per la prima volta, è stata intentata una causa contro il broker e non solo contro la compagnia Fwu Life Insurance, dichiarata insolvente. Questo segna un cambio di rotta nel modo di affrontare i fallimenti delle assicurazioni, aprendo a nuove possibilità di tutela per chi ha investito. Un passo importante in un contesto in cui la sicurezza dei risparmiatori è più che mai in discussione.

Sul crack della compagnia assicurativa lussemburghese Fwu Life Insurance, che ha coinvolto oltre centomila risparmiatori italiani e centinaia di parmigiani, c'è una prima svolta. Ed è piuttosto importante. È infatti partita la prima causa italiana: non contro la compagnia dichiarata insolvente. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Svolta nel fallimento Fwu: prima causa in Italia (contro il broker e non sulla compagnia) affidata a un legale di Parma

