Svolta nei diritti delle famiglie arcobaleno riconosciuto a Riccione il figlio di una coppia omogenitoriale

Una svolta epocale per i diritti delle famiglie arcobaleno: a Riccione, il figlio di una coppia omogenitoriale è stato ufficialmente riconosciuto! Questo evento segna un passo avanti significativo nella lotta per l'uguaglianza e rappresenta un faro di speranza per molte famiglie in tutta Italia. Un piccolo gesto che ha il potere di cambiare vite e abbatte barriere culturali, dimostrando che l'amore non ha genere. La normalizzazione dei diritti civili continua!

Nella giornata di giovedì, 29 maggio, presso l’Ufficio di Stato Civile del Comune di Riccione, è stato ufficialmente riconosciuto il figlio di una coppia omogenitoriale composta da due donne residenti a Riccione. Si tratta del primo atto di riconoscimento registrato nel nostro Comune a seguito. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Svolta nei diritti delle famiglie arcobaleno, riconosciuto a Riccione il figlio di una coppia omogenitoriale

