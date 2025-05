Svolta alla Tracmec | l’azienda ritira i licenziamenti

Un lieto fine per i lavoratori di Tracmec: dopo settimane di tensione e mobilitazione, l'azienda ha deciso di ritirare i licenziamenti. Questo segnale positivo non è solo una vittoria locale, ma si inserisce in un trend più ampio di riscoperta della solidarietà tra lavoratori in tutta Italia. La resilienza paga sempre e questo episodio dimostra quanto sia fondamentale unirsi per tutelare il proprio futuro. Rimanete sintonizzati per scoprire come evolverà la situazione!

Mordano, 30 maggio 2025 – La barca dei lavoratori Tracmec è uscita dalla tempesta e ora è ormeggiata in acque più tranquille. Dopo oltre un mese di stato di agitazione e tre settimane di presidio permanente, si apre una nuova fase nella vertenza dell’azienda di Mordano. È stata infatti ritirata la procedura dei licenziamenti collettivi dei 45 dipendenti dello stabilimento. Inizia quindi un nuovo capitolo che vede l’attivazione di un contratto di solidarietà fino al 31 dicembre, con la previsione e l’impegno di utilizzare altri ammortizzatori sociali dopo tale data. Questi strumenti, osservano i sindacati, garantiranno una maggiore tutela dei lavoratori e il tempo necessario per sviluppare soluzioni in grado di salvaguardare l’occupazione, anche attraverso un nuovo progetto industriale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Svolta alla Tracmec: l’azienda ritira i licenziamenti

