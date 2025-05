Svizzera ghiacciaio frana su un villaggio | la devastazione vista dall’alto

In Svizzera, la natura si è mostrata in tutta la sua forza devastante: un'enorme frana di ghiaccio e roccia ha colpito un villaggio nel Lötschental. Le impressionanti riprese aeree rivelano un paesaggio trasformato, con case allagate e detriti ovunque. Questo evento mette in luce un trend preoccupante: il cambiamento climatico sta accelerando fenomeni estremi. È ora di riflettere su come proteggere le nostre comunità da forze sempre più imprevedibili.

Le riprese aeree mostrano case allagate e detriti sparsi intorno a un villaggio svizzero dopo che un'enorme frana di roccia e ghiaccio proveniente da un ghiacciaio si è schiantata lungo il fianco di una montagna, nella valle meridionale del Lötschental. La frana di mercoledì ha sollevato colonne di polvere verso il cielo e ha ricoperto di fango quasi tutto il villaggio alpino, che le autorità avevano evacuato all'inizio di questo mese per precauzione. Le riprese mostrano case parzialmente sommerse e altri edifici sotto una massa di fango con detriti sparsi in tutta l'area. Nei giorni scorsi, le autorità avevano ordinato l'evacuazione di circa 300 persone, e di tutto il bestiame, dal villaggio nel timore che il ghiacciaio di 1,5 milioni di metri cubi fosse a rischio di collasso.

Un'imponente maxifrana ha colpito il ghiacciaio Birch, devastando il villaggio di Blatten nel canton Vallese.

