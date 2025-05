Svincolo del Bione partono i lavori | cantiere da 4 milioni per la Statale 36

Inizia una nuova era per la viabilità lecchese! Con un investimento di 4 milioni di euro, i lavori per lo svincolo del Bione promettono di snellire il traffico sulla statale 36, trasformando la mobilità nell'area. Le nuove rotatorie non solo miglioreranno l'accessibilità, ma potrebbero anche stimolare lo sviluppo economico locale. Un passo importante verso un futuro più sostenibile e connesso. Non perdere di vista i prossimi aggiornamenti!

Stanno per iniziare i lavori di adeguamento dello svincolo di Lecco. La zona interessata è quella sita in località Bione e si tratta di un'opera strategica che ridisegnerà completamente la viabilità dell'area attraverso la realizzazione di due rotatorie collegate da un sistema di bypass e. 🔗 Leggi su Leccotoday.it © Leccotoday.it - Svincolo del Bione, partono i lavori: cantiere da 4 milioni per la Statale 36

Da leccotoday.it: Consegna dell'area prevista per il 3 giugno, nuova viabilità entro fine anno. Gattinoni: "Opera cruciale per il quarto ponte, ma senza corsia d'uscita resta inutile" ...

