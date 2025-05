Svilar spaventa la Roma ora il futuro è in bilico | dalla Premier all’opzione Napoli

La Roma è in un momento cruciale: Gasperini sembra essere il favorito per guidare la squadra nel futuro, ma le insidie sono molteplici. Con la Juventus che osserva e il Napoli che tiene Conte ben saldo, il destino giallorosso oscilla tra speranze e incertezze. Questo scenario riflette una tendenza più ampia nel calcio italiano: la ricerca di allenatori visionari in un panorama in continua evoluzione. Una scelta sbagliata potrebbe segnare un’epoca intera!

La prima settimana post campionato volge al termine, e la Roma che verrà sta cominciando a prendere forma. La prima grande notizia riguarda il post Ranieri, con Gasperini che avrebbe scelto i giallorossi nonostante l’inserimento dell’ultimo minuto di una Juventus rimasta al palo, a causa della permanenza di Conte al Napoli. All’ex Atalanta, il compito, insieme al preziosissimo appoggio di Ranieri, di costruire sulle fondamenta poste da Sir Claudio, con il focus che si sposterà presto sulla composizione della rosa. Con riguardo a chi c’è già, Mile Svilar è il rebus più intricato. La telenovela rinnovo prosegue ormai da settimane, sempre con quella fiducia millantata a più riprese dal club e con il belga che si è detto sereno e per nulla frettoloso sull’argomento. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Svilar spaventa la Roma, ora il futuro è in bilico: dalla Premier all’opzione Napoli

