Svetta la pensilina quasi pronta la nuova stazione dei bus e avanza la piazza giardino | Trasformeranno l' intera area

Prosegue la trasformazione dell'area della stazione, al centro di un ambizioso intervento di rigenerazione urbana dal valore complessivo di 11 milioni di euro. L'intero comparto dedicato ai trasporti e alla mobilità sarà completamente rinnovato, dal punto di vista funzionale ed estetico, con.