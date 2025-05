Supporto continuato | le nuove regole per confermare i docenti di sostegno a tempo determinato

Il Ministero dell’Istruzione ha finalmente svelato le nuove regole per confermare i docenti di sostegno a tempo determinato, un passo cruciale in un periodo in cui l’educazione inclusiva è più che mai sotto i riflettori. Grazie alla nota n. 123954, gli insegnanti precari potranno continuare a supportare gli stessi alunni, garantendo continuità e stabilità. Questo cambiamento segna una vittoria importante per il diritto all'istruzione di tutti.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) ha pubblicato la nota n. 123954 del 29 maggio 2025, indicazioni attese – e arrivate all’ultimo minuto – per far sì che gli insegnanti di sostegno precari possano restare accanto agli stessi alunni anche nel prossimo anno scolastico. La circolare chiude un percorso iniziato con il decreto ministeriale . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Supporto continuato: le nuove regole per confermare i docenti di sostegno a tempo determinato

Selezione interna INDIRE per supporto alla formazione sul sostegno

INDIRE ha aperto un avviso interno per manifestazioni di interesse rivolto al personale interno, finalizzato al supporto nelle attività di formazione sul sostegno.

