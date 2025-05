Superman Nathan Fillion ha basato il suo personaggio Lanterna Verde su una sitcom

Nathan Fillion, nel nuovo film di Superman di James Gunn, riporta in vita Guy Gardner, il Lanterna Verde più audace e divertente. Sorprendentemente, l'attore ha preso ispirazione da un personaggio di una sitcom per costruire la sua interpretazione. Questo approccio fresco e originale si inserisce nel trend di rivisitare eroi classici con un tocco moderno e umoristico. Preparati a scoprire un Guy Gardner mai visto prima: non è solo un supereroe, ma un vero intrattenitore!

Uno dei personaggi più interessanti del prossimo film di Superman di James Gunn è l'impertinente ma accattivante Lanterna Verde, noto come Guy Gardner, e a dare vita a questo amato personaggio è Nathan Fillion. Abbiamo intravisto Gardner nei trailer e l'interpretazione di Fillion sta catturando l'attenzione del pubblico. Probabilmente questa attrattiva aumenterà ulteriormente con l'uscita effettiva del film, ma potreste rimanere sorpresi da chi ha ispirato la sua interpretazione del personaggio. Fillion ha parlato con il podcast ufficiale DC Studios Showcase, ed ha rivelato quale leggenda delle sitcom ha ispirato la sua versione di Guy.

Nathan Fillion realizza un sogno: sarà Guy Gardner in “Superman”

Nathan Fillion realizza un sogno di lunga data: sarà Guy Gardner in un film live-action di Superman. Dopo aver doppiato Hal Jordan in sei animazioni DC, ora conquista il ruolo che ha sempre desiderato, portando sul grande schermo l’iconico Green Lantern.

