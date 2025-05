Superman | James Gunn annuncia il tour mondiale che porterà il cast a incontrare i fan

James Gunn ha appena svelato un tour mondiale per il cast di Superman, promettendo incontri indimenticabili con i fan. Mentre l'attesa cresce per il film del 9 luglio, questo evento si inserisce nel trend dei cinecomic che cercano un contatto diretto con il pubblico, un modo per rendere l'esperienza cinematografica ancora più coinvolgente. L'accuratezza della lavorazione ha già alimentato le aspettative: chi è pronto a volare con l'Uomo d'Acciaio?

Lancio globale per il cinecomic diretto da James Gunn, che porterà regista e star in giro per tre continenti in vita dell'uscita prevista per il 9 luglio. Le aspettative per l'arrivo di Superman al cinema sono alle stelle. Una lavorazione lunga, accurata e non priva di problemi ha portato James Gunn a realizzare il reboot su cui grava la responsabilità del rilancio del DCU. E mentre il pubblico italiano si appresta a godere della visione del film in arrivo il 9 luglio, che ci farà conoscere il nuovo Uomo d'acciaio di David corenswet e la nuova Lois Lane di Rachel Brosnahan, James Gunn annuncia un tour mondiale di lancio del film che porterà il cast in giro per i continenti. 🔗 Leggi su Movieplayer.it