Suora casertana protagonista su Rai 3 | Rita Giaretta racconta la sua missione di speranza in Spes

In un’epoca in cui il cinismo sembra prevalere, la storia di suor Rita Giaretta brilla come un faro di speranza. Protagonista della puntata di “Spes” su Rai 3, questa suora orsolina di Caserta dedica la sua vita ad aiutare chi è in difficoltà. La sua missione di coraggio e fede ci invita a riflettere sul potere della solidarietà, un trend sempre più necessario in un mondo in cerca di umanità. Non perdetevi il suo racconto ispiratore!

È una storia di coraggio, fede e dedizione quella che ha come protagonista suor Rita Giaretta, suora orsolina originaria della provincia di Caserta, al centro della puntata di “Spes”, il programma di Rai 3 ideato da Stefano Ziantoni e Nicola Vicenti e scritto anche con Incoronata Boccia. Nel. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Suora casertana protagonista su Rai 3: Rita Giaretta racconta la sua missione di speranza in “Spes”

Cerca Video su questo argomento: Suora Casertana Protagonista Rai Cerca Video Caricamento del Video...

Ne parlano su altre fonti

Sister Act – Una svitata in abito da suora stasera su Rai 1: trama, cast e curiosità

Scrive lettera43.it: Stasera 31 agosto 2023 sul canale Rai 1 andrà in onda il film Sister Act – Una svitata in abito da suora, alle ore 21.25. La regista è Emile Ardolino mentre la sceneggiatura è stata scritta ...

Suor Pascalina

Secondo rai.it: Suor Pascalina è un film-tv sulla figura della suora bavarese ... in collaborazione con Betafilm e Rai. Josefine Lehnert, nata alla fine dell’Ottocento in Baviera, ancora parte dell’impero asburgico, ...