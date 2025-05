SuoNato Festival la ex Base Nato di Bagnoli accoglie 10 concerti da luglio a settembre

La ex Base Nato di Bagnoli si trasforma in un palcoscenico vibrante con il "SuoNato Festival", un evento imperdibile che celebra la musica e la cultura da luglio a settembre. Dieci concerti che spaziano da leggende come Herbie Hancock a icone contemporanee come Fabri Fibra e Willie Peyote. Non è solo un festival, è un'esperienza che riporta in vita spazi storici, testimoni di un’epoca che continua a ispirare!

MUSICA - "SuoNato Festival" all'ex Base Nato la rassegna estiva da luglio a settembre 2025, il programma

Segnala napoli.repubblica.it: Indiscusso sovrano del pianoforte e delle tastiere, a 85 anni Herbie Hancock non si è stancato di girare il mondo. E il 21 luglio atterrerà a Napoli ospite del SuoNato Festival, che si svolgerà negli ...