Sulle strade della pugliesità doc | il fascino delle auto storiche

Un viaggio nel tempo tra le auto storiche e il fascino della Puglia! L'iniziativa "Sulle strade della pugliesità doc" torna a Mesagne il 31 maggio, portando con sé la magia di un'epoca passata. Dalle 12 alle 16, piazza Orsini del Balzo si trasformerà in un palcoscenico per appassionati e curiosi, celebrando non solo il patrimonio automobilistico, ma anche la cultura e le tradizioni di un territorio unico. Non perdere questo appuntamento straordinario!

MESAGNE - Un tuffo nel passato con l'iniziativa "Sulle strade della pugliesità doc". La 23esima edizione dell'evento turistico, tra gli esclusivi appuntamenti di Asi Circuito Tricolore, farà tappa a Mesagne sabato 31 maggio: dalle ore 12 alle 16, piazza Orsini del Balzo ospiterà una spettacolare.