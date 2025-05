Sudan l’inferno delle donne stupri di gruppo come arma di guerra | i racconti delle vittime a MSF

In Sudan, il conflitto assume contorni inquietanti: le donne diventano bersaglio di violenze inaudite, con 659 casi di stupro documentati da Medici Senza Frontiere. Questo drammatico fenomeno non è solo una tragedia locale, ma un allarme globale su come le guerre moderne colpiscano i più vulnerabili. La sconcertante realtà ci invita a riflettere sul ruolo della comunità internazionale nella protezione dei diritti umani e nell'assistenza a chi soffre.

I dati raccolti da MSF tra gennaio 2024 e marzo 2025 nel Darfur meridionale: 659 casi assistiti, il 94% dei quali donne e ragazze, l’86% vittime di stupro. Più della metà ha subito lesioni fisiche ed ha indicato come aggressori membri delle forze armate, di polizia o di gruppi armati non statali. Il 31% era minorenne; il 7% aveva meno di 10 anni. E quasi il 3% delle vittime aveva meno di cinque anni. 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Sudan, l’inferno delle donne, stupri di gruppo come arma di guerra: i racconti delle vittime a MSF

