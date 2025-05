Successo alla Denso di San Salvo per la giornata Save a life Give Blood

Un successo straordinario alla Denso di San Salvo! Durante la quinta giornata "Save a Life, Give Blood", i dipendenti hanno dimostrato il loro impegno sociale con ben 11 donazioni. Questo evento non solo sensibilizza sull’importanza della donazione di sangue, ma si inserisce in un trend crescente di responsabilità aziendale. Ogni goccia conta: un piccolo gesto può salvare vite. Non perdere l'occasione di scoprire come il tuo contributo possa fare la differenza!

Anche quest'anno, in occasione della quinta giornata "Save a life, Give Blood", la Denso Manufacturing Italia ha sposato e promosso la giornata formativa e informativa dedicata all'importanza della donazione del sangue tra i propri dipendenti. "Una bella mattinata che ha visto 11 donazioni.

