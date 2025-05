Su WhatsApp può esserci un modo per nascondere il tuo numero di telefono | cos’è la funzione Username

WhatsApp sta testando una nuova funzione rivoluzionaria: la possibilità di nascondere il tuo numero di telefono tramite un username. Questa novità, presente nella versione Beta per iOS, risponde a una crescente richiesta di privacy in un mondo sempre più interconnesso. Immagina di partecipare a gruppi con sconosciuti senza svelare la tua identità! Scopri come questa funzione potrebbe cambiare il modo in cui interagiamo online, rendendo le comunicazioni più sicure e anonime.

In una versione Beta dell'app di WhatsApp è stato trovato un modo per nascondere il proprio numero di telefono. Nella versione 25.17.10.70 di WhatsApp per il sistea operativo iOS si può scegliere uno username per nascondere il numero a cui è legato l'account nei gruppi dove sono presenti persone che non sono fra i nostri contatti. 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Su WhatsApp può esserci un modo per nascondere il tuo numero di telefono: cos’è la funzione Username