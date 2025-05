Su Tivusat giugno tra grandi interpreti e perle rare dell’opera francese

Giugno su Tivusat si trasforma in un viaggio affascinante tra i capolavori dell'opera francese e l'arte dei più grandi interpreti. Su Mezzo, il canale 49, brillano le perle rare del repertorio, con appuntamenti imperdibili come la commovente Mèdèe. Un'occasione unica per immergersi nella bellezza del canto e riscoprire l'eleganza di opere che continuano a incantare, in un'epoca che riscopre la cultura e la musica

ROMA (ITALPRESS) – Il mese di giugno su Mezzo, canale 49 della piattaforma satellitare gratuita di Tivusat, si apre all’insegna del canto, delle gemme del repertorio francese e di una selezione di concerti e produzioni che mettono in luce il talento di alcuni dei più grandi interpreti contemporanei. Mercoledì 4 giugno alle 20:30 va in onda Mèdèe di Marc-Antoine Charpentier, con Vèronique Gense Cyrille Dubois, diretti da Hervè Niquet alla guida de Le Concert Spirituel, in una produzione intensa dal Thèàtre des Champs-Elysèes. Sabato 7 giugno alle 20:30 spazio a La Damnation de Faust di Hector Berlioz. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Su Tivusat giugno tra grandi interpreti e perle rare dell’opera francese

