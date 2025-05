Stupinigi sotto la Luna | una serata di astronomia e storia alla Palazzina di Caccia

In un’epoca in cui l'astronomia affascina sempre più giovani, "Stupinigi sotto la luna" si propone come un'esperienza unica. Venerdì 6 giugno, la Palazzina di Caccia si trasforma in un osservatorio esclusivo: una serata che unisce storia e scienza, immersi nel suggestivo scenario del parco storico. Non perderti l'opportunità di esplorare i segreti della luna e riscoprire le stelle. Un viaggio da non perdere sotto il cielo stellato!

Negli ultimi giorni di primavera dedicati alla luna, il cielo diventa protagonista a Stupinigi in un evento eccezionale in programma venerdì 6 giugno, dalle ore 21, sulla terrazza della Palazzina di Caccia, verso il parco storico. La serata alla scoperta della luna prevede un percorso nelle. 🔗 Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - Stupinigi sotto la Luna: una serata di astronomia e storia alla Palazzina di Caccia