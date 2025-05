Studenti tedeschi in tirocinio nelle imprese artigiane di Bergamo

Un ponte tra culture: studenti tedeschi in tirocinio nelle imprese artigiane di Bergamo. Da oltre dieci anni, Confartigianato Imprese Bergamo promuove questa iniziativa, che favorisce la crescita professionale e l'innovazione negli artigiani locali. In un'epoca in cui le competenze pratiche sono sempre piĂą richieste, questo progetto non solo arricchisce i giovani, ma rafforza anche il valore dell'artigianato italiano nel contesto europeo. Un esempio da seguire!

 Da oltre dieci anni, Confartigianato Imprese Bergamo coltiva un legame virtuoso con la cittĂ tedesca di Ludwigsburg, rafforzato negli ultimi quattro anni grazie alla collaborazione con la scuola tecnica e professionale Erich-Bracher-Schule di Kornwestheim. Questa partnership ha infatti dato vita ad un progetto di mobilitĂ internazionale che, anche nel 2025, ha portato a Bergamo quattro studenti tedeschi per un’esperienza di tirocinio all’interno di imprese artigiane associate. Dal 5 al 30 maggio 2025, i giovani hanno vissuto un percorso di alternanza scuola-lavoro in chiave europea, nell’ambito del programma Erasmus Plus, che promuove l’integrazione tra istruzione, formazione professionale e inserimento lavorativo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Studenti tedeschi in tirocinio nelle imprese artigiane di Bergamo

80 anni di Confartigianato Imprese Bergamo: un anniversario che guarda al futuro

Ottanta anni di Confartigianato Imprese Bergamo segnano un importante traguardo che celebra il passato e proietta verso il futuro.

