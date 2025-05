Studenti incatenati in Rettorato | Alma Mater ritiri le denunce basta repressione | FOTO

Oggi, il Rettorato dell'Università di Bologna è stato teatro di una protesta simbolica: studenti incatenati per chiedere il ritiro delle denunce contro dieci candidati alle elezioni studentesche. Un gesto audace che riflette un clima di crescente tensione tra istituzioni e giovani, in un contesto nazionale dove le voci dei ragazzi vengono spesso messe a tacere. La richiesta è chiara: basta repressione, più spazi per il dialogo e la partecipazione. Una battaglia che coinvolge tutti noi!

Protesta simbolica oggi all'interno del Rettorato dell'Università di Bologna, dove un gruppo di studenti si è incatenato per chiedere il ritiro immediato delle denunce rivolte a dieci candidati alle elezioni studentesche. Il 27 maggio, in occasione della visita della premier Giorgia Meloni

Protesta al Rettorato: "Stangata sugli studenti. E noi alziamo la voce"

Una giornata di mobilitazione all'Università di Pisa, con studenti in protesta contro l’aumento delle tasse universitarie durante la seduta del Senato Accademico.

