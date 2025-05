Studenti in marcia per l' ambiente | a Cassano raccolti 500 kg di rifiuti

In un'epoca in cui la sostenibilità è al centro del dibattito globale, oltre 350 studenti di Cassano delle Murge si sono uniti per raccogliere ben 500 kg di rifiuti. Questa marcia ecologica non è solo un gesto simbolico, ma un forte richiamo all’azione per tutti noi. Un'iniziativa che dimostra come i giovani possano guidare il cambiamento e ispirare una comunità verso un futuro più pulito. È tempo di agire, uno scatto alla volta!

Una straordinaria giornata all'insegna dell'ecologia ha coinvolto oltre 350 studenti di tutte le scuole di Cassano delle Murge in una grande passeggiata ecologica che ha attraversato il paese. L'iniziativa, promossa da Plastic Free Onlus ha visto i giovani partire da cinque punti periferici del.

