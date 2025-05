Studente ferito mentre scavalca il cancello della scuola | trasportato in ambulanza

Un gesto innocente, ma che può trasformarsi in tragedia. Un ragazzo di 16 anni è rimasto gravemente ferito mentre tentava di scavalcare il cancello della sua scuola in Abruzzo. Questo incidente mette in luce un tema cruciale: la sicurezza degli ambienti scolastici. In un’epoca in cui si parla tanto di benessere e prevenzione, è fondamentale riflettere su come rendere le scuole spazi più sicuri per tutti.

Tragedia sfiorata in una scuola abruzzese dove un ragazzo di 16 anni ha riportato una profonda lesione al braccio mentre tentava di scavalcare il cancello dell'istituto. L'incidente, riportato da RaiNews, ha richiesto l'intervento immediato dei soccorritori del 118 che hanno prestato le prime cure sul posto. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

