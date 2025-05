Studente dell' istituto E Mattei di Vasto si ferisce a un braccio trasportato in elisoccorso a Pescara

Un grave incidente scuote l'istituto "E. Mattei" di Vasto: un minorenne si è ferito a un braccio ed è stato trasportato d'urgenza in elisoccorso a Pescara. Questo episodio riaccende l'attenzione sulla sicurezza nelle scuole, un tema sempre più rilevante nel contesto educativo attuale. La questione non è solo locale, ma si inserisce in un dibattito nazionale che riguarda la tutela degli studenti e la prevenzione degli infortuni. Cosa possiamo fare per garantire

Un minorenne, studente dell’istituto “E. Mattei” di Vasto, si è gravemente ferito a un braccio nella tarda mattinata di oggi, 30 maggio, in circostanze che sono tuttora al vaglio delle autorità competenti. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’incidente si sarebbe verificato poco prima. 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Studente dell'istituto “E. Mattei” di Vasto si ferisce a un braccio, trasportato in elisoccorso a Pescara

Cosa riportano altre fonti

Vasto, studente 15enne trafitto dal cancello della scuola: ricoverato in ospedale

ilmessaggero.it scrive: LA VICENDA VASTO Uno studente di 15 anni dell'istituto "Mattei" è rimasto ferito gravemente ad un avambraccio mentre tentava di scavalcare la recinzione della scuola.

Alunno si ferisce scavalcando una recinzione

Lo riporta rainews.it: E' accaduto all'Istituto Mattei. Il 15enne avrebbe riportato una grave ferita ad un avambraccio. E' stato trasportato in eliambulanza all'ospedale di Chieti. indagini sono ora in corso ...

