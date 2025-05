Strepitosa mostra al Centro commerciale Maregrosso firmata dallo stile inconfondibile di Francesco Bavastrelli

Scopri il mondo incantevole di Francesco Bavastrelli, che ha trasformato il centro commerciale Maregrosso in una galleria d'arte vivente! Fino al 25 maggio, l'artista siciliano ha catturato l'attenzione con opere che mescolano tecnica e innovazione in un contesto inaspettato. Questo evento non solo celebra l'arte, ma evidenzia un trend crescente: l'arte cerca nuovi spazi, portando bellezza e cultura nei luoghi più quotidiani. Non perdere l’occasione di immerg

Si è conclusa domenica 25 maggio la tre giorni sofisticata e moderna dedicata all’esposizione d'arte firmata dall'artista e performer siciliano Francesco Bavastrelli. Il titolo rievocante e descrittivo, i luoghi insoliti e affollati unitamente ai geniali innesti di più generi pittorici hanno. 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - "Strepitosa" mostra al Centro commerciale Maregrosso firmata dallo stile inconfondibile di Francesco Bavastrelli

