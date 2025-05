Street food musica e solidarietà Antella in Festa apre le porte all’estate

Antella in festa è l’appuntamento imperdibile per dare il benvenuto all'estate! Dal 5 all'8 giugno, piazza Peruzzi si trasformerà in un vivace palcoscenico di street food, musica e iniziative solidali. Una celebrazione che non solo delizia il palato, ma promuove anche la comunità e il sostegno reciproco. Scopri come il buon cibo e la buona musica possano unire le persone in un clima di festa! Non mancare!

Quattro giorni di iniziative da giovedì 5 a domenica 8 giugno: piazza Peruzzi sarà il cuore della manifestazione organizzata e promossa dal CCN Vivere all’Antella. Street food, musica e tanta solidarietà. Quattro giorni di iniziative e socialità per salutare l’arrivo dell’estate. È “Antella in. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - Street food, musica e solidarietà, "Antella in Festa" apre le porte all’estate

