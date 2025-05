Straordinari non pagati per anni ai poliziotti | il Tar condanna il ministero dell' interno

Il TAR di Reggio Calabria ha finalmente dato voce agli agenti di polizia, condannando il Ministero dell'Interno a pagare straordinari non corrisposti per anni. Questo evento mette in luce una questione più ampia: la mancanza di riconoscimento e supporto per le forze dell'ordine. In un momento in cui la sicurezza è al centro del dibattito pubblico, i diritti dei poliziotti non possono essere ignorati. È ora di investire nel benessere di chi protegge il nostro paese.

Il Tribunale amministrativo regionale della Calabria – sezione distaccata di Reggio Calabria, presieduto dal giudice Caterina Criscenti, ha emesso un decreto ingiuntivo nei confronti del ministero dell’interno, imponendo il pagamento delle ore di straordinario effettuate da alcuni agenti di. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it © Reggiotoday.it - Straordinari non pagati per anni ai poliziotti: il Tar condanna il ministero dell'interno

