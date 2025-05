Straordinari in aumento e compensi dimezzati | la protesta degli infermieri

La crisi del personale sanitario si fa sempre più drammatica: oltre 500mila ore di straordinario accumulate dagli infermieri restano non retribuite. In un contesto in cui la domanda di assistenza cresce, i compensi vengono dimezzati, generando malcontento e proteste. Questa situazione non è solo una questione di giusti diritti lavorativi, ma mette a rischio anche la qualità dell'assistenza sanitaria. È ora di svelare il valore fondamentale degli eroi in camice bianco.

Oltre 500mila ore di straordinario accumulate negli anni, mai recuperate e nemmeno retribuite. Infermieri che sono costretti ad accumulare altre centinaia di ore di straordinario "programmato" nonostante, lo stesso, non possa essere utilizzato come fattore ordinario di programmazione del lavoro. 🔗 Leggi su Novaratoday.it © Novaratoday.it - Straordinari in aumento e compensi "dimezzati": la protesta degli infermieri

