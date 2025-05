Straordinari festivi al Palazzo Reale di Caserta | la Cassazione accoglie il ricorso dei lavoratori

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dei lavoratori del Palazzo Reale di Caserta, aprendo la strada a una nuova valutazione sugli straordinari festivi. Questo è un segnale importante in un contesto dove i diritti dei lavoratori sono sempre più al centro dell’attenzione. La decisione non solo valorizza il lavoro nel patrimonio culturale, ma sottolinea anche la crescente consapevolezza dei diritti nel settore pubblico. Qual è il futuro delle retribuzioni nel mondo della cultura?

Con ordinanza pubblicata il 21 maggio 2025, la Corte di Cassazione ha accolto il terzo motivo del ricorso proposto da 3 lavoratori, addetti alla vigilanza presso il Palazzo Reale di Caserta, riconoscendo la necessità di una nuova valutazione sul pagamento del lavoro straordinario svolto nei.

