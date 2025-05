Strani segnali dallo spazio profondo conducono a un misterioso oggetto cosmico | nessuno sa cosa sia

Strani segnali dallo spazio profondo stanno catturando l'attenzione degli astronomi: ASKAP J1832-0911, un misterioso oggetto cosmico, emette onde radio e raggi X che sfuggono a ogni spiegazione. Questo fenomeno ci ricorda quanto poco conosciamo dell'universo e accende la curiositĂ collettiva sul nostro posto nell'immensitĂ . Quali segreti si nascondono oltre le stelle? Scoprilo e lasciati affascinare dall'enigma del cosmo!

Segnali ripetuti di onde radio e raggi X provengono da un oggetto mai visto prima, denominato ASKAP J1832-0911: nessuna ipotesi spiega completamente di cosa si tratti, aprendo nuove possibilitĂ sulla loro enigmatica origine. 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Strani segnali dallo spazio profondo conducono a un misterioso oggetto cosmico: nessuno sa cosa sia

