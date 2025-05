Strage a Gaza la Dottoressa Alaa al-Najjar Perde Nove Figli | Salvate Mio Marito e Adam L’unico Rimasto

Una tragedia straziante quella della dottoressa Alaa al-Najjar, che ha perso nove dei suoi dieci figli in un raid aereo a Gaza. Mentre il conflitto infiamma la regione, questa storia ci ricorda l'umanità dietro il dramma: una madre che lotta per salvare ciò che resta della sua famiglia. L’eco di questa tragedia risuona a livello globale, spingendoci a riflettere sulle conseguenze devastanti della guerra. La sua storia merita di essere ascoltata.

La tragedia sotto le bombe. Un raid aereo israeliano ha distrutto la casa della dottoressa Alaa al-Najjar a Khan Younis, uccidendo nove dei suoi dieci figli. Lei era in ospedale, dove lavora, quando ha intuito cosa stava accadendo ed è corsa a casa. Ma ciò che ha trovato è stato un inferno: la sua famiglia sterminata e i corpi dei bambini carbonizzati. "Salvate Adam, l'unico figlio che mi è rimasto, e mio marito", ha raccontato, in un'intervista al Corriere della Sera, con voce rotta dal dolore. In ospedale, tra dolore e speranza. Dal 23 maggio, giorno del bombardamento, Alaa non ha più lasciato l'ospedale.

Gaza, una madre perde nove figli sotto le bombe: il dramma della dottoressa Alaa al-Najjar

In un terribile dramma a Gaza, un attacco aereo israeliano ha ucciso nove dei dieci figli della dottoressa Alaa Alnajjar, lasciando la famiglia devastata.

